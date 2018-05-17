На пожар в Удмуртии сбросили 53 тонны воды

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Пожар на территории бывшей военной части у поселка Пугачево в Удмуртии продолжают тушить силами Сибирского регионального центра МЧС. На пламя сбросили 53 тонны воды. Работают вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет-амфибия Бе-200. Перед авиацией поставлена задача предотвратить распространение огня на населенные пункты.

В Удмуртии продолжается ликвидация пожара на территории для утилизации боеприпасов: экстренно перебазированные из Екатеринбурга авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра Министерства чрезвычайных ситуаций сбросили на огонь уже 53 тонны воды. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что в зону происшествия прибыли вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет-амфибия Бе-200. С рассветом тушение продолжится. Перед авиацией поставлена задача предотвратить распространение огня на населенные пункты. Вместе с тем экипажам запрещено подлетать к эпицентру пожара.

Кроме того, в работах задействованы 500 человек и 100 единиц техники, в том числе пожарный поезд РЖД.

Пожар на территории бывшей военной части у поселка Пугачево в Удмуртии начался днем 16 мая. После этого стали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Загорелась трава, пламя охватило около 50 гектаров. В настоящее время сообщений о пострадавших нет. Сам район ЧС оцепили.