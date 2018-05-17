Офис НАТО в Кишиневе могут закрыть

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После выборов в парламент Молдавии в конце 2018 года в Кишиневе могут закрыть офис НАТО, Об этом заявил президент страны Игорь Додон. Он подчеркнул, что большинство граждан против вступления в Североатлантический альянс, а также что НАТО пытается через зоны своего влияния подобраться к границам России.

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в интервью "Известиям", что после выборов в парламент страны в конце 2018 года может быть закрыт действующий в Кишиневе офис НАТО по информированию.

Также Додон отметил, что большинство граждан Молдавии высказываются против выступления страны в Североатлантический альянс. По словам президента, в НАТО это понимают и пытаются "через свой офис поменять общественное мнение". Додон выразил уверенность, что успехом это не завершится.

Вместе с тем глава Молдавии заявил, что не допустит ситуации, чтобы граждан его страны "использовали как пушечное мясо" при попытке "подобраться к границам России". Подытоживая, Додон подчеркнул, что видит необходимость иметь дружеские отношения как с Западом, так и с Востоком.

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