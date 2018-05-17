От американского СМИ требуют объяснений по поводу призывов взорвать Крымский мост

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Посольство России в США обратило внимание на статью в The Washington Examiner и потребовало объяснений по поводу содержащихся в ней призывов взорвать Крымский мост. Дипломаты подчеркнули, что подобное не соответствуют рамкам журналистской этики, а также является отражением намерений Вашингтона на разжигание вражды между Россией и Украиной.

В посольстве России в Соединенных Штатах Америки заявили о появившейся в издании The Washington Examiner статье с призывами взорвать Крымский мост и потребовали объяснений на этот счет, сообщает "Интерфакс".

"Ожидаем от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику", - говорится в заявлении российской стороны. Там также подчеркивается, что подобные материалы не соответствуют рамкам журналистской этики и что призыв к террористическому акту не может быть оправдан свободой слова.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подобная ситуация рассматривается как отражение намерений "вашингтонского истеблишмента на разжигание вражды между Россией и Украиной".

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