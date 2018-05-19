Боевики напали на церковь в Грозном

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Группа боевиков попыталась совершить нападение на прихожан церкви в Грозном. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, четверо преступников проникли в церковь Архангела Михаила. В результате спецоперации все нападавшие ликвидированы. От полученных ранений погиб один полицейский.

Четверо боевиков совершили нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, в результате проведенной спецоперации все четверо были уничтожены. От полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия, работает следственная бригада.