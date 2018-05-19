СКР сообщил о гибели двух полицейских при нападении в Грозном

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В результате нападения боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских, охранявших здание, еще двое получили ранения. Также погиб еще один человек. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Двое полицейских погибли в результате нападения боевиков на церковь в Грозном. Об этом TVC.RU сообщили в Следственном комитете России. Еще двое полицейских, охранявших церковь, получили ранения.

Кроме того, погиб один гражданский. Его личность сейчас устанавливается.

"Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предовратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв", - отметили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что четверо нападавших были уничтожены. При себе у них обнаружены ножи и гладкоствольное оружие.

Ранее сообщалось, что четверо боевиков совершили нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном.