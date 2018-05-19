Шведы разгромили сборную США в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Сборная США потерпела сокрушительное поражение в полуфинале чемпионата мира по хоккею от сборной Швеции. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Сборная Швеции одержала убедительную победу в полуфинале чемпионата мира по хоккею, обыграв американцев. Встреча завершилась со счетом 6:0, передает TVC.RU.

В составе победителей дубль оформил Виктор Арвидссон, также шайбами отметились Магнус Пяяйарви, Патрик Хёрнквист, Маттиас Янмарк и Адриан Кемпе.

Соперник сборной Швеции по финалу определится во втором полуфинальном матче, в котором сыграют команды Швейцарии и Канады.