Пережившая операцию Меланья Трамп вернулась в Белый дом

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Супруга президента США Меланья Трамп вернулась в Белый дом после перенесенной операции на почках. По словам представителей администрации главы государства, первая леди пребывает в хорошем расположении духа.

Меланья Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям офиса первой леди Стефани Грисхам.

По ее словам, Меланья Трамп отдыхает с комфортом и пребывает в хорошем расположении духа.

Супруга Дональда Трампа перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. Операция прошла успешно и без осложнений. В больнице она провела пять дней.