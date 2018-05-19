Кадыров рассказал подробности о напавших на церковь в Грозном

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Правоохранительные органы установили личности боевиков, совершивших нападение на церковь в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главарь группы являлся жителем одного из соседних регионов. Сейчас полиция ищет сообщников боевиков.

Правоохранительные органы установили личности всех боевиков, которые совершили в субботу нападение на храм в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram (сервис запрещен в России, - прим. редакции)

"Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по Чеченской Республике, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов", - написал он.

Кадыров добавил, что правоохранители "принимают меры в целях установления возможных сообщников ликвидированных бандитов".

Нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном произошло в субботу днем. Четверо боевиков уничтожены. В результате инцидента убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также погиб один прихожанин.