Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад. Он пройдет в городе в воскресенье, 20 мая.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил зрителей прийти на Московский полумарафон и поболеть за участников.
"В воскресенье приглашаю поболеть за участников Московского полумарафона. Забег пройдет в один круг по центральным набережным столицы и под стенами Кремля", - написал Собянин в твиттере.
По его словам, в зоне старта участникам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости.
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