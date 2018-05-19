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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад. Он пройдет в городе в воскресенье, 20 мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил зрителей прийти на Московский полумарафон и поболеть за участников.

"В воскресенье приглашаю поболеть за участников Московского полумарафона. Забег пройдет в один круг по центральным набережным столицы и под стенами Кремля", - написал Собянин в твиттере.

По его словам, в зоне старта участникам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости.

