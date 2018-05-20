В велогонке по Садовому кольцу приняли участие почти все заявившиеся

Теги: Общество велопробег москва спорт

Президент ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игорь Струтинский сообщил, что в любительской велогонке по Садовому Кольцу в Москве, несмотря на погоду, приняли участие практически все заявившиеся - около 800 человек.

В любительской велогонке по Садовому кольцу приняли участие почти 800 человек. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на президента ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игоря Струтинского.

"Мы сегодня стартовали на первой любительской велогонке «Садовое кольцо». Несмотря на погоду, участие в соревнованиях приняли практически все заявившиеся - около 800 человек", - сказал он.

Трасса проходит в центре столицы. Участники гонки разделены на три категории: мужчины - "Любители" и "Мастерс", а также женщины от 19 лет. Мужчинам необходимо проехать пять кругов, женщинам - два.