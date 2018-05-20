Bild назвала Путина хозяином мировой политической арены

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Немецкий таблоид Bild проанализировал встречу президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. В издании отметили, что в ходе переговоров российскому лидеру удалось показать, "кто в доме хозяин". Причем, как пояснили в статье, это касается не только резиденции президента в Сочи, но и всей мировой политической арены.

Немецкий таблоид Bild в статье о встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал российского лидера хозяином мировой политической арены. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на материал издания.

В статье утверждается, что в ходе переговоров президент России "ясно показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

В издании отметили, что перед встречей с канцлером ФРГ Путин успел встретиться с главой Сирии Башаром Асадом, которого Меркель обвинила в массовых убийствах, затем российский лидер открыл мост через Керченский пролив, что также вызвало осуждение немецкого правительства. Тем не менее, Ангела Меркель за четыре недели до чемпионата мира по футболу сидела в кресле "в гостях у Путина в теплом Сочи".

"Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть", - заключил автор статьи.

Реакцию других немецких изданий на встречу Путина и Меркель смотрите в репортаже Евгении Карих