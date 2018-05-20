Почти 66 тысяч мирных сирийцев вернулись в свои дома

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Уже почти 66 тысяч мирных жителей Сирии вернулись в свои дома благодаря российским военным. Постконфликтное урегулирование сейчас – задача номер один. Особенно в районах, которые недавно были освобождёны от боевиков. Прежде всего, это Восточная Гута и город Дума, в частности.

Почти 66 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Сирии. Об этом сообщил "ТВ Центр".

"За прошедшие сутки разминировано 18 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 8 взрывоопасных предметов. Коммунальными службами в Восточной Гуте расчищено более 24 квадратных километров территории", - рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.

В Думе, где сейчас идёт активное восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры, открылся большой продуктовый рынок. Цены там – на порядок ниже, чем в среднем по стране. Раньше местные жители были вынуждены ездить за покупками в Дамаск. И даже это себе могли позволить не все. Теперь самое необходимое есть буквально под боком. Кроме того, в городе начал работу мобильный хлебозавод. В день там выпекают более шести тонн лепёшек