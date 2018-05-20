11:44, 20 мая 2018

Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля

Теги:  Культура  кинофестиваль  франция  награды

Одно из главных событий года для любителей кинематографа. В Каннах завершился 71-й кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия объявили имена лауреатов конкурса.

Приз за лучшую женскую роль вручили актрисе Самал Еслямовой. Она сыграла в социальной драме "Айка" российского режиссёра Сергея Дворцевого, отметил "ТВ Центр". Ещё одна отечественная картина – "Лето" Кирилла Серебренникова – удостоилась высшей музыкальной награды.  Приз за лучшую мужскую роль вручили итальянскому актёру Марчелло Фонте за драму "Догмэн". В режиссёрской гонке первенство взял Павел Павликовский из Польши.  А главную награду 71-го Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – присудили драме "Магазинные воришки" японского режиссёра Хирокадзу Коре-Эда.

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