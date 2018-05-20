Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля
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Одно из главных событий года для любителей кинематографа. В Каннах завершился 71-й кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия объявили имена лауреатов конкурса.
Приз за лучшую женскую роль вручили актрисе Самал Еслямовой. Она сыграла в социальной драме "Айка" российского режиссёра Сергея Дворцевого, отметил "ТВ Центр". Ещё одна отечественная картина – "Лето" Кирилла Серебренникова – удостоилась высшей музыкальной награды. Приз за лучшую мужскую роль вручили итальянскому актёру Марчелло Фонте за драму "Догмэн". В режиссёрской гонке первенство взял Павел Павликовский из Польши. А главную награду 71-го Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – присудили драме "Магазинные воришки" японского режиссёра Хирокадзу Коре-Эда.