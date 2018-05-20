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Яркие музыкальные шоу по всей столице. В Москве стартовала программа "Военные оркестры в парках". Классическая музыка, рок-н-ролл, народные мотивы и не только в исполнении лучших коллективов из разных уголков мира. Десятки площадок по всему городу. Послушать выступления могут все желающие.

Инструменты настроены, ноты еще раз просмотрены. Волнение, конечно, есть, но ровно до того момента, как зазвучит первый аккорд, а дальше – только музыка. Первый концерт второго сезона выступлений оркестров в парках открыли хедлайнеры Спасской башни и любимцы публики - оркестр суворовцев, рассказал "ТВ Центр".

В прошлом году выступления духовых оркестров на необычных концертных площадках так понравились москвичам, что программу, по многочисленным просьбам, решили повторить. Известные коллективы снова вышли в народ. Точнее, в парки и скверы столицы. Среди 13 площадок есть и новые. Впервые к масштабному событию присоединилось и Зарядье.

"Охват будет самым широким. Для того, чтобы наибольшее количество жителей Москвы смогло посетить эту программу. Интересно будет все. Если задача военных оркестров – это подъем духа в войсках, то уж с гражданскими они справятся совершенно точно", - рассказал замруководителя дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Владимир Доронкин.

Тут и подпевают и даже пританцовывают. Оркестры хоть и военные, но в репертуаре не только марши. Здесь музыка всех известных жанров: от классических военных песен и рок-композиций до вальса. Устоять на месте просто невозможно.

Зрители буквально срослись со своими телефонами – всё снимают. На память. И их можно понять – не каждый день услышишь сразу три оркестра, звучащие в унисон.

Послушать потрясающую музыку можно каждую субботу. Расписание на официальном сайте фестиваля. Закрытие цикла выступлений – 18 августа. Ну а кульминацией по традиции станет сама Спасская башня. В этом году она пройдет с 24 августа по 2 сентября.

Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков. "ТВ Центр"