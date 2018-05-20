В московском полумарафоне участвуют 10 тысяч человек
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Десять тысяч спортсменов и любителей со всего мира пробегут в воскресенье по центральным улицам российской столицы. Московский полумарафон – это самый массовый забег в нашей стране.
В этом году впервые его победители получат денежные призы, отметил "ТВ Центр". Их общая сумма составит миллион рублей.
Участники должны преодолеть круг длиною чуть больше 21 километра. Маршрут проложен вдоль Москвы-реки от Лужников, мимо Кремля. А разворачиваются бегуны в районе Космодамианской набережной. На этих улицах сейчас закрыто движение для автомобилей. На время проведения полумарафона изменены и маршруты общественного транспорта.