В связи с велопарадом в центре Москвы перекрыт ряд улиц

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В связи в проведением велопарада в Москве до вечера будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

Ряд улиц в столице перекрыт в связи с проведением Московского велопарада, рассказал "ТВ Центр". До шести вечера будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С самого утра нельзя проехать и по Садовому кольцу, движение там открывают по мере прохождения колонны участников. Так что, если вы собрались в центр города, заранее планируйте маршрут объезда. А с часа дня и до окончания мероприятия будет перекрыта Каланчёвская улица.