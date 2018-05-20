В Москве прошел День корейской культуры
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Яркие национальные танцы, мастер-классы, необычные музыкальные концерты и большая познавательная программа. В столице, в рамках фестиваля национальностей прошёл День корейской культуры.
В большом концертном зале дворца пионеров собрались сотни людей. Гости праздника посетили уникальную фотовыставку, узнали о корейских традициях и обычаях встречи весны, рассказал "ТВ Центр". Сразились в шахматном поединке с лучшими гроссмейстерами и посетили урок бумажного искусства. Особый интерес вызвал увлекательный урок каллиграфии.