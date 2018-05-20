Российская пара победила на чемпионате Европы по акробатическому рок-н-роллу

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Российская пара одержала победу на чемпионате Европы по акробатическому рок-н-роллу, который проходил в Москве на арене "Мегаспорт".

Алексей Кондрашин и Дарина Козлова заняли первое место в дисциплине "М-класс микст", пояснил "ТВ Центр". Они стали трехкратными чемпионами Европы. Еще одна наша пара оказались на втором месте. Бронзу забрали спортсмены из Германии. В соревнованиях среди юниоров у россиян также золотая медаль. В общей сложности в турнире участвовали 240 спортсменов из 15 государств.