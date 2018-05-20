На Елагином острове в Петербурге распустились 160 тысяч тюльпанов

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Сотни тысяч тюльпанов распустились в эти выходные в Санкт-Петербурге в парке на Елагином острове. К этому фестивалю цветов флористы готовились почти год.

На Елагином острове в Петербурге одновременно распустились 160 тысяч тюльпанов. Буйство красок создано при помощи луковиц 130 сортов, рассказал "ТВ Центр". Их высадили в парке минувшей осенью, а схему клумб на бумаге рисовали еще прошлым летом.

"Разрабатываются сперва эскизы, идет подбор по сортам, в соответствии с цветовой гаммой, с характеристиками цветка – это высотность, форма бокала, окрас и продолжительность цветения", - пояснила главный хранитель парка Наталья Николаева.

Шестой фестиваль тюльпанов стал одним из самых ярких за всю свою историю. У организаторов есть традиция – каждый год посвящать цветочный праздник какому-то событию.

"В этом году мы выбрали тему "балет". И цветники оформлены в стиле и цветах по мотивам знаменитых постановок начала XX века, знаменитых Русских сезонов Дягилева", - рассказала замдиректора ЦПКиО имени Кирова Марина Бережная.

"Золотой петушок", "Лебединое озеро", "Шехеразада". Знаменитая антреприза мецената Сергея Дягилева производила неизменный фурор на лучших площадках Европы. Узоры из тюльпанов повторяют цвета, в которых были выполнены декорации и костюмы для прославленных русских балетов. Их создавали для танцовщиков Пабло Пикассо, Коко Шанель, Анри Матисс. Клумба с названием "Жар-птица" создана по мотивам одного из самых ярких балетов Игоря Стравинского. Автор эскиза костюма главной героини - выдающийся живописец Лев Бакст.

Попугайные, махровые, тюльпаны-лилии, бутоны яичной расцветки. Настоящая гордость парковых садовников – редкий сорт черных тюльпанов. Этот цветок настолько уникален и сложен в разведении, что о нем пишут в романах.

В романе Дюма "Виконт де Бражелон" именно такой цветок преподносит своей фаворитке король Людовик XIV. Выведение этого сорта стоило королевскому садовнику пяти лет труда, а самому королю цветок обошелся в 5 тысяч ливров.

Если вы хотите подарить своей девушке цветы, не покупайте ей букет – приведите сюда, говорят флористы Елагина острова. Фестиваль тюльпанов в Петербурге продлится два дня, но эти уникальные клумбы будут цвести ещё долго.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург