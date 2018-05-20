На Дмитровском шоссе водитель насмерть сбил пешехода

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Водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода на Дмитровском шоссе. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, мужчина около 60 лет на вид переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. По факту произошедшего проводится проверка.

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода на Дмитровском шоссе. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД. Инцидент произошел накануне вечером в районе дома 43, корпус 1 на Дмитровском шоссе.

"Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 60 лет. В результате ДТП неизвестный от полученных травм скончался на месте", - сообщили в МВД.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту назначена проверка.