Жертвами ДТП под Ростовом стали пять человек

Теги: мчс ростов погибшие Происшествие дтп

В результате столкновения трех автомобилей в Ростовской области погибли пять человек. Данные о погибших предварительные. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, столкновение произошло на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск.

В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС региона.

"По оперативным данным, пять погибших", - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск. Столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции.