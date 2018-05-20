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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации павильона "Центральный" на ВДНХ. Глава города отметил, что во время проведения работ архитекторы нашли элементы живописи в зале "Машинно-тракторная станция".

Архитекторы нашли элементы советской живописи в ходе реставрации павильона "Центральный" на ВДНХ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В "Центральном", одном из самых красивых павильонов #ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале "Машинно-тракторная станция" архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая", - написал он.

Глава города отметил, что живопись будет датирована, кроме того, будет определен ее автор. По словам Собянина, после этого останется решить как поступить с картиной Александра Герасимова с делегатами II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, которая висела на этом месте.