Порошенко заявил о намерении пересмотреть заключенные в рамках СНГ договоры

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна выйдет из договоров, заключенных в рамках СНГ, если они не соответствуют национальным интересам. Накануне украинский лидер заявил об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.

Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на украинского президента Петра Порошенко.

"Теперь мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшую несоответствие национальным интересам", - сказал он.

По словам Порошенко, Украинка не утвердила устав СНГ и не собирается становиться полноценной участницей содружества. Накануне украинский лидер заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.