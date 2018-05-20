Отрубившему жене кисти рук Дмитрию Грачеву могут смягчить наказание

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История Маргариты Грачевой – той самой, которая из-за ревности супруга лишилась кистей обеих рук – получила на минувшей неделе неожиданное продолжение. Странное, необъяснимое решение судьи по иску о лишении родительских прав ее бывшего мужа привело в шок не только истицу, но и всех, кто знаком с трагедией этой семьи. Благодаря этому решению Дмитрий Грачев может, если и не избежать срока, то получить минимальное наказание.

В Серпухове среди местных детей Маргарита Грачёва слывёт знаменитостью, практически инопланетянкой, рассказал "ТВ Центр". Она не против, привыкла.

"Вообще мальчикам очень нравятся все эти, ну, трансформерские и суперрботовские штуки и даже когда я так прохожу, они - оооооо, у вас рука трансформера? Как вы так получили? А что вы можете?" – поделилась Маргарита Грачева.

Как это случилось, давно знает вся страна. Чудовищная по своей жестокости история. Когда Дмитрий Грачев, приревновав жену, допрашивал и пытал её в лесу, а потом топором отрубил кисти рук, чтобы жила, но мучилась, помня о нём. Почти полгода прошло с того страшного декабря. И Рита сейчас живёт, улыбается и шутит. Она вообще – человек-позитив. Из тех, что не поддаются отчаянью, даже когда безумно тяжело. Руки, говорит, от этого не вырастут. Надо учиться жить с новыми. Тем более, когда у тебя двое детей.

"Я потихоньку привыкаю к повседневной жизни. Я, там, забираю детей и отвожу в садик, что-то пытаюсь приготовить, ну что-то. Вообще пытаюсь влиться в эту жизнь, ну заново", - рассказала Маргарита.

Она сначала месяц провела на лечении в Германии. Там разработали и создали два протеза для её правой руки. Один - более сложный – сейчас, правда, вышел из строя. Отправили обратно чинить.

"Вот этот протез более простой, он с одним хватом – открыть-закрыть. А тот более функциональный, но более хрупкий. Ну они и предупреждали, особенно с маленькими детьми сложно", - пояснила Грачева.

А спасённую хирургами левую руку Рита еще месяц возвращала к жизни в клинике Санкт-Петербурга. Процесс восстановления привычных функций непростой и долгий. Впрочем, заниматься ей сейчас приходится не только здоровьем, но и судебными тяжбами. Как гром среди ясного неба для всех, кто поддерживает Риту и её семью, стало на этой неделе решение серпуховского судьи. Она приостановила производство по делу о лишении Дмитрия Грачева родительских прав до момента вынесения приговора по основному уголовному делу.

"На самом деле поведение судьи просто не укладывается в голове, потому что это противоречит нормам семейного кодекса, который гласит, что если супруг нанес тяжкие телесные повреждения другому супругу или убил не дай бог, то это является основанием для лишения его родительских прав. Почему судья сказала, что нет оснований для лишения родительских прав – нам совершенно непонятно", - сказал друг семьи, журналист Юрий Сурков.

И, совершенно очевидно, мужу-садисту это сыграет на руку.

"Это то, чего мы боялись. Потому что у него четыре смягчающих обстоятельства, и наличие двух детей на иждивении несовершеннолетних. То есть, априори приговор суровым не будет", - отметила мама Маргариты Грачевой Инна Шейкина.

По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Грачеву грозит максимум пятнадцать лет лишения свободы. Но он сам привез жену в больницу, явился в полицию с повинной, сотрудничал со следствием, плюс – отсутствие судимостей и двое маленьких детей. Эксперты не исключают, что года через три-четыре серпуховский Отелло выйдет на свободу. И каким будет продолжение истории Рите даже представить страшно. Она не чувствует себя защищенной, боится за детей, за всех своих родных. Слишком хорошо помнит его угрозы.

"Ну, когда уже вёз в больницу, когда всё сделал, сказал, что жди меня, и если не будешь ждать, то я приду и отрублю руки родителям и всем", - рассказала Маргарита Грачева.

"И понятно, что человек со странной психикой, он не просто это говорит. Уже это очевидно и всем понятно, но почему-то кроме каких-то инстанций, которые должны нас защищать. Они не защитили Риту, когда она подавала заявление в полицию, когда случилось преступление. Сейчас никто не хочет защитить от такого отца", - заявила Инна Шейкина.

В ближайшее время адвокаты Маргариты подадут жалобу на определение судьи, рассматривавшей иск о лишении Грачева родительских прав. Заседание же по основному уголовному делу должно состояться в конце мая - начале июня. Лето Риту вообще ждет непростое. Ей предстоят еще одна операция и реабилитационный период. Но она не оставляет мысли со временем вернуться и на работу в свою газету. И ни секунды не позволяет себе опускать руки.

Юлия Богоманшина, Эльдар Хаялин, Тимур Аскаров, "ТВ Центр"