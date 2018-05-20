На западе Москвы украли КамАЗ стоимостью около 4 миллионов рублей

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В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы похитили КамАЗ стоимостью 3,7 миллиона рублей. Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупной размере. Личность подозреваемого устанавливается.

В районе Очаково-Матвеевское похитили КамАЗ стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

С заявлением о краже 19 мая в полицию обратился заместитель директора одной из организаций.

"Оперативники установили, что по адресу: улица Озерная, дом 42, неизвестный совершил кражу самосвала КамАЗ, принадлежащего фирме. Материальный ущерб составил 3,7 миллиона рублей", - сообщили в МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность подозреваемого устанавливается.