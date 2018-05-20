Собянин сообщил о завершении строительства двух детских садов в Новой Москве

Теги: Общество собянин детсад дети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства двух детских садов в поселении Московское. По его словам, в сентябре они примут 700 детей.

В поселении Московское завершается строительство двух детских садов. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В поселении Московское завершается строительство двух детских садов. В сентябре они примут 700 малышей. На территории посеяли газоны, сделали цветники, игровые, спортплощадки и декоративные фонтаны", - говорится в сообщении.