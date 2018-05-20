Движение по Садовому кольцу открыли после велопарада
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В Москве после проведения велопарада открыли движение по Садовому кольцу. Прошедший велопробег стал самым крупным в этом году. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, мероприятие, несмотря на непогоду, собрало 30 тысяч человек.
После проведения велопарада в Москве открыли движение по Садовому кольцу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение Центра организации дорожного движения.
ВНИМАНИЕ! Движение по Садовому кольцу открыто. pic.twitter.com/5C1Qf5a7Rg— ЦОДД (@gucodd) 20 мая 2018 г.
Движение по Садовому кольцу было перекрыто в первой половине дня. Прошедший велопарад стал самым крупным в этом году. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, несмотря на непогоду, на мероприяти собрались 30 тысяч человек.