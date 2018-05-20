На крупнейшем ТПУ "Рязанская" будет остановка скоростной магистрали "Москва-Казань"

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии решения разместить остановку высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" на крупнейшем ТПУ "Рязанская". Узел объединит наземный транспорт, станции метро и МЦК, а также железнодорожную платформу.

На крупнейшем в Москве ТПУ "Рязанская" будет размещена остановка поездов высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Об этом на свей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"На днях рассказывал про строительство крупнейшего ТПУ "Рязанская", который объединит наземный транспорт, станции московского метро, МЦК и ж/д платформу. Приняли решение сделать там еще и остановку поездов высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Они будут идти на Курский вокзал", - говорится в сообщении.