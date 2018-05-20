Маск анонсировал выпуск Tesla Model 3 с двумя автономными двигателями

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Глава компаний Space X и Tesla Илон Маск сообщил о готовящейся к выпуску новой модификации Tesla Model 3. По его словам, в машине будет два двигателя, при этом при отказе одного из них автомобиль сможет продолжать движение на другом. Стоимость новой Model 3 составит около 78 тысяч долларов.

Tesla готовится к выпуску модификации электромобиля Model 3 с двумя двигателями. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Twitter.

Автомобиль будет полноприводным. Разгон до 100 километров в час будет занимать 3,5 секунды, максимальная скорость составит 250 километров в час. Запас хода составит 500 километров.

Двигатели будут располагаться в передней и задней частях автомобиля. В случае отказа одного из них, автомобиль сможет продолжать движение на другом.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) 20 мая 2018 г.

"Стоимость всех опций, колес, покраски и прочего включена (за исключением автопилота). Цена составит 78 тысяч долларов. Примерно, как BMW M3, только на 15% быстрее и с лучшей управляемостью. Побьет любую машину того же класса на треке", - написал Маск.