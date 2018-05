Маск анонсировал выпуск Tesla Model 3 с двумя автономными двигателями

Tesla готовится к выпуску модификации электромобиля Model 3 с двумя двигателями. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Twitter.

Автомобиль будет полноприводным. Разгон до 100 километров в час будет занимать 3,5 секунды, максимальная скорость составит 250 километров в час. Запас хода составит 500 километров.

Двигатели будут располагаться в передней и задней частях автомобиля. В случае отказа одного из них, автомобиль сможет продолжать движение на другом.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track.