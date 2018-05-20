Белый дом по-прежнему планирует встречу Трампа с Ким Чен Ыном

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Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре все еще планируется. Как сообщила пресс-служба Белого дома, эти переговоры обсуждались в ходе телефонного разговора американского лидера с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре все еще планируется. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Там отметили, что встреча двух лидеров обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в субботу. Вашингтон и Сеул условились продолжать координацию по этому вопросу.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на 12 июня. Ранее Пхеньян пригрозил отказаться от встречи, если от КНДР будут требовать отказа от ядерной программы без нормализации отношений.