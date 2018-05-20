В окружении Абрамовича объяснили ситуацию с его британской визой

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Источник в окружении российского бизнесмена Романа Абрамовича сообщил, что Великобритания не отказывала ему в продлении визы. По его словам, Абрамович подал документы, однако в настоящее время сроки рассмотрения дольше, чем были ранее.

Продление британской визы Роману Абрамовичу затянулось. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Ранее издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило, что срок визы Абрамовича исток более трех недель назад, а новую ему не выдали.

"Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно", - пояснил источник "РИА Новости".

По его словам, по этой причине российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" не может въезжать в Великобританию.