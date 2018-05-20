В результате жесткой посадки Су-29 в Ленобласти погиб человек

Теги: санкт-петербург мчс самолет погибшие крушение Происшествие

Спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Ломаха в Ленинградской области. По данным пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС, погиб один человек. На место происшествия выехали спасатели, полицейские и медики. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.

В Ленинградской области совершил жесткую посадку спортивный самолет Су-29. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного регионального центра МЧС.

"Около 17:25 по московскому времени летательный аппарат Су-29 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Ломаха в Ленинградской области, погиб один человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели, полицейские и медики. По данным источника в чрезвычайных службах региона, ЧП произошло в Ломоносовском муниципальном районе. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.