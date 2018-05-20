ИГ взяло на себя ответственность за нападение на храм в Грозном

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Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на православный храм Михаила Архангела в Грозном. Как сообщил портал, отслеживающий деятельность террористов, атака была совершена боевиками отделения ИГ "Вилаят Кавказ".

Ответственность за нападение на православный храм Архангела Михаила в Грозном взяло на себя отделение запрещенной в России группировки "Исламское государство" - "Вилаят Кавказ". Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

"Вилаят Кавказ" "Исламского государства" взял на себя ответственность за атаку в храме Архангела Михаила в столице Чечни, Грозном", - говорится в сообщении.

Нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном произошло в субботу днем. Четверо боевиков уничтожены. В результате инцидента убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также погиб один прихожанин.

Как заявил накануне глава Чечни Рамзан Кадыров, правоохранительные органы установили личности боевиков, совершивших нападение на церковь. По его словам, главарь группы являлся жителем одного из соседних регионов. Полиция ищет сообщников боевиков.