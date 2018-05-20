Хоккеисты США обыграли канадцев в матче за бронзу чемпионата мира

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Сборная США завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею, обыграв канадцев в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 4:1. Чемпион мира будет выявлен в матче между сборными Швеции и Швейцарии.

Сборная США обыграла Канаду в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Таким образом, американцы стали бронзовыми призерами турнира, сообщил TVC.ru.

Матч прошел на "Роял-Арене" в Копенгагене и завершился со счетом 4:1 в пользу США. В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, по одной шайбе забросили Ник Бонино и Андерс Ли. В составе сборной Канады единственную шайбу в ворота соперников забросил Марк-Эдуард Власик.

Финальный матч турнира состоится в воскресенье в 21:15 по московскому времени. За звание чемпионов мира сразятся сборные Швеции и Швейцарии.