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Сборная Швеции завоевала золото на чемпионате мира по хоккею, обыграв команду Швейцарии. Основное время завершилось ничьей — 2:2. Победитель определился по буллитам. Победную шайбу в ворота соперника забросил Филип Форсберг.

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает TVC.RU.

В сборной Швейцарии в основное время отметились Нино Нидеррайтер (17) и Тимо Майер (24), в команде Швеции — Густав Нюквист (18) и Мика Зибанежад (36).

Победитель определялся в серии буллитов. Победную шайбу в ворота швейцарцев забросил Филип Форсберг.

Бронзовым призером чемпионата мира стала сборная США. В матче за третье место американцы обыграли канадцев со счетом 4:1. В составе сборной США дубль оформил Крис Крайдер, по одной шайбе забросили Андерс Ли и Ник Бонино. У канадцев голом отметился Марк-Эдуард Власич.

Сборная России завершила борьбу на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив команде Канады (4:5).