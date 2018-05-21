В Хомсе найдены склады боевиков с оружием из стран НАТО

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В провинцию Хомс и Восточную Гуту за сутки вернулись около 300 мирных жителей. В населенных пунктах восстанавливают инфраструктуру, электро- и водоснабжение, дома. От мин и взрывчатых веществ улицы освобождают сирийские саперы, подготовленные и обученные нашими военными.

В восточные районы провинции Хомс, освобожденные от боевиков, возвращаются жители. Населенные пункты уже проверили саперы. Там безопасно. Но окрестности еще таят множество находок. В подвале разрушенного здания сохранились элементы боеприпасов кустарного производства, передает "ТВ Центр".

Даже ходить по этим полям небезопасно. Боевики минировали подходы к своим командным пунктам и складам боеприпасов. А еще рыли тоннели и целые подземные убежища. Многие из них, как пещеры на склоне холма, до сих пор заминированы. Входить туда пока опасаются даже сирийские саперы - изучают предоставленные боевиками карты. Другие подземные селения уже безопасны и наглядно дают понять, что в них происходило все эти годы.

Сотни метров подземных ходов сообщения и десятки помещений. Своды укреплены бетоном. На полу - мраморная плитка. Есть комнаты, явно предназначенные для командиров полевых отрядов, есть медицинские пункты, а есть тюремные камеры. Только в одном из подземелий, по данным сирийских военных, содержались более 150 человек.

"Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте "Ан-Нусры" (организация запрещена в России – прим. ред). Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР "Тоу-2". Помещения очень оборудованные. "Ан-Нусра" хотела здесь задержаться надолго, но мы вывели из этой зоны порядка 35 тысяч человек, из них почти 15 тысяч боевиков", - сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Андрей Некипелов.

Те же, кто решил сложить оружие и вернуться к мирной жизни, сейчас проходят так называемый процесс нормализации: их проверяют на предмет участия в активных боевых действиях и выдают документы. Для них сирийское правительство объявило амнистию.

3 мая журналисты были свидетелями, как боевики в результате переговоров начали сдавать тяжелую технику и вооружение. Сегодня танки и БМП - на площадке временного хранения, на территории одного из военных училищ провинции Хомс.

А еще - десятки минометов, в том числе самодельных, и многие сотни снарядов к ним. Количество стрелкового оружия, гранат и патронов пока точно не подсчитано. Вооружение террористам поставляли из США и многих стран западной и восточной Европы. Маркировка ящиков и контейнеров говорит сама за себя. После того, как образцы тщательно изучат, все они будут уничтожены.

Алексей Платонов, провинция Хомс, Сирия, "ТВ Центр".