Около Луганска прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ

Теги: взрыв Украина обсе донбасс

Взрыв прогремел на Украине рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Луганском. По предварительным данным, никто не пострадал.

Взрыв прогремел рядом со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ под Луганском. Пострадавших нет. На месте находились 10 сотрудников, которые прибыли в район линии разграничения. Они работали на блокпосту ЛНР примерно в 20 километрах от подконтрольного Украине населённого пункта Золотое, передает "ТВ Центр".

Патруль не смог установить сразу, был это обстрел, или сработала мина, от места взрыва сотрудники находились в нескольких сотнях метров. Сразу после инцидента они покинули опасный участок.

Тем временем, в оперативном командовании ДНР заявили, что силовики доставили к линии разграничения запрещённые минскими договорённостями артиллерийские системы. Речь, в частности, о противотанковых пушках "Рапира" калибром 100 миллиметров.

Ну а Петр Порошенко рассказал о своем предназначении на посту президента. На церемонии памяти жертв политических репрессий он заявил, что должен сделать так, чтобы Украина вышла "из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи". И эту миссию, по его словам, поддерживает большинство украинского общества. Судя по всему, важным достижением считается война с общей историей.

Ранее Порошенко отчитался, что на Украине в рамках закона о декоммунизации снесены 1500 памятников Ленину, переименованы почти 1000 населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц. К слову, многие из них теперь носят имена откровенных преступников – как, например, в Киеве улица Степана Бандеры - пособника фашистов и создателя организации украинских националистов.

Читайте также:

СМИ: звукооператор ВГТРК получил ранения при обстреле в Донбассе

В Москве прошел митинг в поддержку главреда "РИА Новости Украина"