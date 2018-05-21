График ежегодного отключения горячей воды скорректируют из-за ЧМ-2018
В городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды. Это будет сделано для ее бесперебойной подачи на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.
Сроки ежегодного отключения горячей воды перенесут в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет газета "Известия".
Таким образом, будет обеспечена бесперебойная подача горячей воды на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.
В некоторых регионах перенесут отключения горячей воды на период до начала мундиаля, а в других проведут работы после турнира.
Кроме того, в некоторых городах будут перенесены земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам.
График отключения воды скорректировали в Москве, в том числе изменения коснулись спальных районов.
Ежегодное отключение горячей воды проводится летом для плановой проверки, ремонта труб и подготовки их к отопительному сезону. В связи с этим совсем отменить эти работы нельзя.