График ежегодного отключения горячей воды скорректируют из-за ЧМ-2018

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В городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды. Это будет сделано для ее бесперебойной подачи на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.

Сроки ежегодного отключения горячей воды перенесут в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет газета "Известия".

Таким образом, будет обеспечена бесперебойная подача горячей воды на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.

В некоторых регионах перенесут отключения горячей воды на период до начала мундиаля, а в других проведут работы после турнира.

Кроме того, в некоторых городах будут перенесены земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам.

График отключения воды скорректировали в Москве, в том числе изменения коснулись спальных районов.

Ежегодное отключение горячей воды проводится летом для плановой проверки, ремонта труб и подготовки их к отопительному сезону. В связи с этим совсем отменить эти работы нельзя.