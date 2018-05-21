Правительство не поддержало лимит на регистрацию в квартирах

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Российский кабмин выступил против запрета на регистрацию по месту жительства без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека. Депутаты Госдумы, предложившие поправку, считают, что нельзя зарегистрироваться в "безвоздушном пространстве".

Запрет на регистрацию в квартирах без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека не должен быть введен. Идею не поддержало правительство России, пишет газета "Известия".

Регистрация в квартире отражает только факт нахождения гражданина России по месту пребывания и не должна стать основанием для изменения права пользования помещением, говорится в отзыве за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

Законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы, касается в основном изменения возможности получения права пользования жилплощадью, и статья о регистрации является только одним из его пунктов.

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что право на вселение в квартиру должна давать доля, которая соблюдает учетную норму площади жилого помещения. В Москве она составляет 10 квадратных метров.

Парламентарии отмечают, что такая мера снизит количество мошеннических сделок с недвижимостью.