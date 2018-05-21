Кадыров призвал "не переводить стрелки" на ИГ после атаки на храм в Грозном

Теги: чечня кадыров нападение храм Происшествие терроризм иг

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки" на запрещенную в России организацию "Исламское государство "в расследовании нападения на храм Архангела Михаила в Грозном. Свою точку зрения чеченский лидер объяснил тем, что ИГ, по его данным, "практически разгромлено".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сомневается, что за атакой на церковь Архангела Михаила в Грозном стоит запрещенная в России организация "Исламское государство", об этом он написал в Telegram.

По его мнению, "иблисское государство" практически разгромлено", а зарубежные сайты регулярно сообщают, что "оно организовало все, что на свете происходит".

"Цель ясна - внушить обывателю во всем мире, что иблисское государство до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты в десятках стран", - сообщил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в данном случае переводить стрелки на ИГ – это означает увести расследование в сторону от реальных покровителей.

Нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном произошло в субботу днем. Четверо боевиков уничтожены. В результате инцидента убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также погиб один прихожанин.

Ответственность за нападение на православный храм Архангела Михаила в Грозном, по данным портала SITE Intelligence Group, взяло на себя отделение запрещенной в России группировки "Исламское государство" - "Вилаят Кавказ".

Читайте также:

Кадыров рассказал подробности о напавших на церковь в Грозном