Сержант ВСУ бросил гранату в мирных жителей

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В Ивано-Франковской области сержант ВСУ 1993 года рождения бросил осколочную гранату в группу мирных жителей возле кафе, пострадали девять человек. Причиной произошедшего стал бытовой конфликт.

На Украине сержант ВСУ бросил в толпу людей осколочную гранату, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Сообщается, что военнослужащий 1993 года рождения находился в отпуске. В одном из кафе села Лесная Тарновица Ивано-Франковской области у него произошел конфликт с местными жителями. После этого, он метнул в их сторону гранату.

В результате пострадали девять человек, они находятся в больнице. Подозреваемый задержан.

"Командиры, гранаты - не сувенир солдату в дорогу!", - отметил Аваков.

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