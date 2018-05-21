NYT: Трамп боится политического позора после встречи с Ким Чен Ыном

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Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп сомневается насчет своего участия в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский президент переживает, что встреча может обернуться политическим позором. Кроме того, Трампа рассердили заявления Пхеньяна о возможном отказе от саммита.

Президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой источники The New York Times.

По их данным, Трамп опасается, что переговоры могут обернуться для него политическим позором, в связи с чем интересуется у своих помощников, стоит ли брать на себя такой риск. Кроме того, американского президента разозлили заявления Пхеньяна о возможном отказе от саммита.

Трамп также звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы узнать, почему последние заявления КНДР противоречат предыдущим.

Саммит запланирован на 12 июня в Сингапуре. Накануне в Белом доме заявили, что все еще планируют провести переговоры, а также рассказали, что Трамп обсуждал грядущую встречу в ходе телефонного разговора с южнокорейским лидером.