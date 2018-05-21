Самолет Анталья-Челябинск экстренно сел в Волгограде

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Летевший из турецкой Антальи в Челябинск самолет авиакомпании Onur Air экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона. При посадке никто не пострадал. Утром пассажиры вылетят в пункт прибытия резервным бортом.

Пассажирский самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании Onur Air, летевший из Антальи в Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда, сообщает ТАСС.

Самолет сел 20 мая в 22:50 по московскому времени. На его борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Пассажиров с детьми разместили в гостиницах, остальных - в терминалах аэропорта. Утром 21 мая они улетят в Челябинск резервным бортом.

Причиной экстренной посадки стала разгерметизация салона. По факту происшествия проводится проверка.

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