В Южно-Сахалинске загорелась кровля десятиэтажного дома
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В центре Южно-Сахалинска загорелся десятиэтажный дом. Огонь вспыхнул в одной из квартир на последнем этаже, а затем охватил 700 квадратных метров кровли. Всех жильцов дома эвакуировали. На место ЧП прибыли губернатор и мэр.
В жилом десятиэтажном доме в центре Южно-Сахалинска тушат крупный пожар, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на 10 этаже, затем огонь перекинулся на кровлю. На данный момент площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. В тушении задействованы 28 человек и семь единиц техники.
По данным местных СМИ, крыша многоэтажки почти полностью выгорела, во время пожара провалился десятый этаж. Из горящего дома были эвакуированы все жильцы. Сведений о погибших и пострадавших нет.
На место ЧП прибыли губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
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