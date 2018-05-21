ФСБ выявила экстремистскую группу в Крыму

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ФСБ России раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Группа была организована по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Федеральная служба безопасности России раскрыла деятельность экстремистской группы на территории Крыма. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, группа была создана помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эролом Велиевым по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке Службы безопасности Украины.

"Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым", - отметили в ФСБ.

Помимо Велиева в состав группы также вошли двое бывших спортсменов-боксеров. В январе 2018 года они с помощью коктейлей Молотова подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. За каждую проведенную в Крыму акцию экстремистам обещали платить по 500 долларов.

Один из участников группы был выявлен при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен Велиевым для совершения провокации.

По факту поджога дома муфтия было возбуждено уголовное дело. Кроме того, дело о создании экстремистского сообщества заведено в отношении Велиева. Велиеву и одному из участников группы заочно предъявлены обвинения. Они объявлены в федеральный розыск.