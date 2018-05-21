В ООН рассказали о вымирании населения Украины

Теги: оон Украина кризис порошенко

Ситуация с преследованием журналистов на Украине, в том числе арест Кирилла Вышинского, это часть пропагандистской кампании Запада против России. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Но в Киеве такую "несвободу слова" считают информационной безопасностью. Кроме того, украинские власти больше волнует, сколько памятников Ленину им удалось снести.

День памяти жертв политических репрессий в этом году на Украине стал днем громкого политического заявления. Мемориальный комплекс "Быковнянский лес" в Киеве - здесь захоронены больше шести с половиной тысяч человек - накануне посетил Петр Порошенко. В ходе выступления он отчитался, что за последние годы в стране снесены полторы тысячи памятников Ленину, переименованы почти 1000 населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц. К слову, многие из них теперь носят имена военных преступников, например, пособника фашистов Степана Бандеры. Не только антисоветскую, но и антироссийскую политику Порошенко назвал божественным предназначением, передает "ТВ Центр".

"Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи. Мы – украинский народ – сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из зоны российского влияния", - заявил Порошенко.

Миссия Петра Порошенко, впрочем, не бессрочна. В марте следующего года на Украине запланированы выборы президента. Видные политики и яркие медийные персонажи уже начали делить государственные посты. Одиозный депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, прославившийся благодаря дракам, разбоям и шантажу, рассказал, что видит во главе Украины националиста.

Вопросы к правоохранительной системе и правосудию в эти дни на Украине действительно звучат особенно остро. Международная общественная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность задержанием главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. На прошлой неделе журналиста арестовали на 60 суток, пока ведется следствие по уголовному делу о госизмене. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот процесс частью пропагандистской работы Запада, которую выполняет Киев.

"Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности, это не какое-то фривольное поведение националистов, которые врываются на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" в Киеве, врываются в наш культурный центр в Киеве и оскверняют его - это все часть заказа в отношении нашей страны", - сказала она.

Так или иначе, нагнетание антироссийских настроений никак отражается на процветании украинской нации. ООН спрогнозировала скорость вымирания страны. По данным департамента по экономическим и социальным вопросам организации, к 2050 году население Украины сократится с 42 до 36 миллионов человек. Виной тому – провальная демографическая политика, одна из худших в Европе. Реакции официальных властей на этот пугающий прогноз пока нет.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".