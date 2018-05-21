Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД

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США продолжают производить боеголовки и средства доставки, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для отработки своей системы ПРО. Статью на эту тему опубликовали в газете Минобороны России "Красная звезда". Интервью изданию дал начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

США продолжают производить ракеты, которые запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Как сообщили газете "Красная звезда" в Минобороны России, Вашингтон регулярно проводит лётные испытания новых ракет - с дальностью до пяти тысяч километров.

Легендой прикрытия для создания вооружений служат так называемые ракеты-мишени. Это универсальные ускорители, на которые можно установить любые дополнительные части, в том числе боевые. Несмотря на факты, США пытаются обвинять в нарушении договора о РСМД нашу страну. Россия неоднократно подчёркивала принципиальную важность этого соглашения и на всех уровнях заявляла о его строгом соблюдении.