Собянин осмотрел ход строительства платформы "Новохохловская"

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В столице продолжается интеграция Московского центрального кольца с железной дорогой. Перешло в активную фазу строительство станции "Новохохловская" Курского направления. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проинспектировал строительство платформы Курского направления МЖД "Новохохловская". Новый остановочный пункт будет оборудован вестибюлем для прямой пересадки пассажиров на Московское центральное кольцо, а также на городской наземный транспорт, передает "ТВ Центр".

Планируется, что к 2025 году платформой будут пользоваться почти восемь тысяч человек в час пик. Новая станция разгрузит пассажиропоток в центре Москвы и снизит нагрузку на Курский вокзал и ближайшие станции метро.

"Горьковское направление железной дороги пересекает МЦК, и пересадки по сути дела на МЦК нет. Если вы живете здесь или приехали на станцию "Новохохловская", то пересесть на Курское направление невозможно, доехать до Курского вокзала, до центра в этом направлении нельзя. А сейчас будет полная интеграция Курского направления и МЦК. Вся стройка посвящена этому", - приводит слова Собянина АГН "Москва".