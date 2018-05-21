В Париже закрыли знаменитое колесо обозрения

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В Париже по решению мэрии закрыли знаменитое колесо обозрения на площади Конкорд. Эксперты заключили, что аттракцион, за 17 лет работы ставший одной из главных туристических достопримечательностей французской столицы, не вписывается в исторический ансамбль города.

Очередь в кассу уже с утра. Знаменитое колесо обозрения на площади Конкорд работает последние часы. Билеты для парижан - бесплатно. Подарок городу. От него.

Владельца аттракциона Марселя Кампьона парижане зовут просто - "король развлечений". Это он придумал поставить карусель у Эйфелевой башни. Возродил ярмарку в Венсенском лесу и открыл рождественский базар на Елисейских полях. Этой зимой его проведение запретили. Что даже вызвало протесты. Сотни человек на несколько часов перекрывали кольцевую дорогу. Но столько споров, как колесо обозрения, не вызывал ни один проект. Кампьон удивляется. Ведь французы сами просили установить аттракцион.

"Чтобы отпраздновать наступление третьего тысячелетия французское государство попросило меня построить огромное колесо обозрения, рядом с Елисейским полями. И вот с этих пор с небольшими перерывами оно здесь стоит. Став символом праздника, популярным во всем мире", - рассказал Марсель Кампьон.

Каждый год колесо кружило в своих кабинках по 300 тысяч человек. За 17 лет своего существования колесо стало настоящим символом французской столицы. Око Парижа, как его еще называют. Где еще можно увидеть весь город, как на ладони. От Эйфелевой башни до Монмартра.

Лучший вид, соглашаются представители лагеря противников аттракциона. Правда, тут же добавляют: ведь это единственная точка во всей столице, откуда не видно самого колеса. Когда-то так же шутили про Эйфелеву башню. Но она теперь прочно стоит номером один в списке городских достопримечательностей. А вот колесу обозрения, уверены защитники исторических памятников, места в статном городском ансамбле не найти никогда.

"Из сада Тюильри по задумке Луи XIV должна была открываться уникальная перспектива на город. Что соблюдалось на протяжении веков. Отсюда мы видим площадь Конкорд, Елисейские поля с возведенной Наполеоном Триумфальной аркой. И дальше, вплоть до района Дефанс, построенного при Франсуа Миттеране. Это уникальное архитектурное решение. А колесо, появившись в начале 2000-х, как огромная ширма, просто напросто закрыло весь вид", - рассказал вице-президент общественной организации по защите памятников культуры Джулиан Лаказ.

Парижская мэрия настроена решительно. Снос обсуждению не подлежит. Возможно, пишет пресса, из-за разных взглядов не только на архитектуру, но и на политику. Мэр Анн Идальго - активная сторонница социалистов. Кампьон известен симпатией к партии Марин Ле Пен. Сам же предприниматель теперь мечтает отвезти конструкцию в Москву. Чтобы стояла прямо на Красной площади. Примет ли российская столица такой подарок, неизвестно. Но путешествовать колесу не впервой. Когда-то оно уже переезжало в Манчестер, Антверпен и Ниццу. А потом всегда возвращалось на Площадь Согласия. Так что в судьбе главного парижского аттракциона вполне возможен еще один неожиданный поворот.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".