В Москве пенсионер выронил из рук деньги, а поднял билеты "банка приколов"

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В Москве неизвестный толкнул 84-летнего пенсионера, который снял деньги в банке. Купюры упали на пол, а злоумышленник вызвался помочь. Дома пожилой мужчина обнаружил, что вместо 86 тысяч рублей в пакете оказалась банкноты из "банка приколов".

В столице полиция задержала подозреваемого в краже денег у пенсионера, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по городу.

В полиции рассказали, что 84-летний пенсионер вместе с женой пошел в банк снять деньги. По пути домой неизвестные мужчина и женщина толкнули его, деньги выпали. Один из злоумышленников вызвался помочь собрать купюры, затем подозреваемые скрылись.

Уже дома пенсионер обнаружил, что вместо 86 тысяч рублей в пакете оказалась банкноты из "банка приколов". Мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция проверяет фигуранта дела на причастность к другим злодеяниям.

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